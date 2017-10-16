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В Ростове-на-Дону открыли памятник "героям Донбасса"

Памятник "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыли мемориал "героям Донбасса". На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко. Цветы к монументу также возложили представители региональных властей, в частности, мэр Ростова Виталий Кушнарев.

Мэр Ростова Виталий Кушнарев (слева) и бывший глава "ДНР" Александр Бородай
Мэр Ростова Виталий Кушнарев (слева) и бывший глава "ДНР" Александр Бородай

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Сурков перед открытием памятника встретился с представителями "ДНР" на съезде так называемого "Союза добровольцев Донбасса". На встрече обсуждались "насущные проблемы" пророссийских сепаратистов на востоке Украины, а также "текущая политическая обстановка", в том числе участие россиян в конфликте в Сирии.

Помощник президента России Владислав Сурков (крайний слева) на открытии памятника "героям Донбасса"
Помощник президента России Владислав Сурков (крайний слева) на открытии памятника "героям Донбасса"

Именно "Союз добровольцев Донбасса" был инициатором установки мемориала сепаратистам в Ростове. Местные гражданские активисты заявляли о незаконности "памятника наемникам". В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольные установкой монумента могут обратиться в суд.

На открытии памятника "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону
На открытии памятника "героям Донбасса" в Ростове-на-Дону

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Москва официально не признает эти обвинения, а российских граждан, которые воюют против армии Украины, называет "добровольцами".

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