В Ростове-на-Дону открыли памятник "героям Донбасса"

В Ростове-на-Дону открыли мемориал "героям Донбасса". На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко. Цветы к монументу также возложили представители региональных властей, в частности, мэр Ростова Виталий Кушнарев.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, Сурков перед открытием памятника встретился с представителями "ДНР" на съезде так называемого "Союза добровольцев Донбасса". На встрече обсуждались "насущные проблемы" пророссийских сепаратистов на востоке Украины, а также "текущая политическая обстановка", в том числе участие россиян в конфликте в Сирии.

Именно "Союз добровольцев Донбасса" был инициатором установки мемориала сепаратистам в Ростове. Местные гражданские активисты заявляли о незаконности "памятника наемникам". В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольные установкой монумента могут обратиться в суд.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Москва официально не признает эти обвинения, а российских граждан, которые воюют против армии Украины, называет "добровольцами".