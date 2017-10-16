Грузинских нелегалов возвращают из Европы на родину

В нескольких европейских странах одновременно проведена операция по выявлению и возвращению на родину грузинских нелегалов, которые попытались воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, чтобы остаться жить и трудоустроиться в Европе.

Из Германии и Греции возвращены на родину 63 гражданина Грузии. За процедурой возвращения наблюдали сотрудники аппарата народного защитника Грузии (уполномоченного по правам человека). Все расходы по возвращению нелегалов берет на себя грузинское государство. Таковы условия Соглашения о реадмиссии, ставшего неотъемлемой частью договора о безвизовом режиме между Грузией и ЕС.

Со времени отмены виз со странами Евросоюза около 3 тысяч граждан Грузии не вернулись на родину в обговоренные соглашением сроки и став, таким образом, нелегалами.

Офис народного защитника Грузии распространил подробный отчет об участии сотрудников аппарата омбудсмена в процессе возвращения на родину 63 грузинских граждан, уличенных европейскими службами в незаконном проживании в странах ЕС. Большинство из них выехали в государства Шенгенской зоны после введения безвизового режима.

На этот раз массовая депортация осуществлена из аэропортов Ганновера (Германия) и Афин, столицы Греции. Сотрудники аппарата народного защитника отмечают, что с грузинскими нелегалами власти европейских государств обходились милосердно – не применяли силу и спецсредства, нормально кормили, предоставили большую территорию для проживания перед депортацией, разрешали курить и говорить по телефону с родными.

Весь процесс координировало Агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств – членов ЕС (FRONTEX).

Судя по всему, это первая широкомасштабная операция по выявлению и возвращению на родину грузинских нелегалов, которые пытаются трудоустроиться или остаться жить в европейских государствах.

В процессе переговоров о безвизовом режиме ряд государств ЕС объявили Грузию "безопасной страной", уменьшив тем самым шанс на получение политического убежища грузинскими гражданами. Причем в тбилисских СМИ, со ссылкой на правительственные источники, распространяются сведения, что по договоренности с Брюсселем правительство Грузии обязуется активно участвовать в рассмотрении каждого отдельного случая запроса на политическое убежище и по возможности убедить заявителя отказаться от прошения, а затем и вернуть домой.