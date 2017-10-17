Украину избрали в Совет ООН по правам человека на следующие три года. Как сообщает Укринформ, в ходе голосования в понедельник кандидатуру Украины поддержали 177 стран-членов ООН

"Еще одна площадка, на которой Украина будет отстаивать права человека в мире и, в частности, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", — написал в твиттере заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

В состав Совета по правам человека ООН входят 47 стран, которые избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок.

В октябре прошлого года Россия не набрала необходимого числа голосов для переизбрания в СПЧ ООН и выбыла из него. Ранее более 80 правозащитных и гуманитарных организаций призывали исключить Россию из состава совета за её поддержку военных действий в Сирии, направленных против мирного населения.