США призывают к спокойствию в районе иракского города Киркук

Соединенные Штаты призвали к "спокойствию" после того, как иракские правительственные силы захватили город Киркук на севере страны. Однако заявили, что не будут участвовать в конфликте. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт в своем заявлении 16 октября отметила, что Вашингтон "очень обеспокоен сообщениями о насилии вокруг Киркука" и призвала все стороны "избегать дальнейших столкновений".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "не будут принимать ту или иную сторону" в этом конфликте, добавив: "нам не нравится тот факт, что происходят столкновения".

Иракские правительственные войска заняли Киркук 16 октября, через три недели после того, как автономный Курдский регион страны провел референдум о независимости не признаваемый Багдадом. Власти Ирака сообщили, что также захватили объекты за пределами Киркука, в том числе военную базу, аэропорт и месторождения нефти.

Правительство в Багдаде сообщило, что бойцы курдской Пешмерги вышли из города без боевых действий, однако поступали сообщения о столкновениях. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади сказал, что операция необходима для "защиты единства страны".

В 2014 году бойцы курдскиой Пешмерги взяли под свой контроль большую часть провинции Киркук, когда боевики из экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) захватили многие районы северного Ирака.

Жители районов, контролируемых курдами, включая Киркук, в значительной степени поддерживали отделение региона от Ирака на референдуме, состоявшемся 25 сентября.