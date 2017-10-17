Националист Александр Поткин (Белов) вновь пожаловался в ЕСПЧ

Осужденный к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в экстремизме, националист Александр Поткин (Белов) пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он считает вынесенный ему приговор – политическим преследованием и местью за требование отставки президента Владимира Путина. Об этом газете "Ведомости" рассказала его адвокат Ирина Хрунова.

Белов утверждает, что российские власти нарушили его право на свободное выражение своего мнения. Власти называют экстремизмом любой протест, считает Александр Поткин.

Он был задержан в октябре 2014 года в рамках расследования дела о хищении пяти миллиардов рублей из казахстанского БТА-банка. Его обвинили в легализации денежных средств, полученных преступным путем, создании экстремистского сообщества, диверсии и разжигании межнациональной розни.

В августе 2016 года Поткин был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Он не признал себя виновным. Позже суд смягчил наказание.