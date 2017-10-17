"Не устали ли вы, братья-американцы?"

Так называемые "тролли из Ольгино" (или, в модернизированном варианте, "с улицы Савушкина") уже давно превратились в фигуру речи, в константу российских политических споров. Однако живые "тролли" по-прежнему существуют - и более того, активно работают за пределами России! В последние дни стали известны новые обстоятельства их вмешательства в президентские выборы в США.

На выходных "Дождь" опубликовал интервью с бывшим сотрудником "Агентства интернет-исследований" (это та самая "фабрика троллей на Савушкина") по имени Максим. Сотрудники так называемого "иностранного отдела" должны были на хорошем английском, выдавая себя за американцев, участвовать в онлайн-дискуссиях.

Там было такое пренебрежительное отношение к русскому отделу — там сидят боты, тролли, а мы формируем повестку у иностранцев, мы на это влияем. Была цель — повлиять на мнения, вывести на дискуссию. Аргументирование не только: Обама — обезьяна, а Путин — молодец. Такого не принимали, за это штрафовали даже. <...>

Там был документ «стратегия». Нужно было знать все основные проблемы Соединенных Штатов Америки. Налоговые проблемы, проблема геев, сексуальных меньшинств, оружия.

Целью "высококвалифицированных троллей" из "иностранного отдела" было "раскачивание лодки" путем заведомо провокационного участия в американских политических дискуссиях.

Тебе давали список СМИ, которые ты должен был мониторить и комментить. New York Times, Washington Post — там доходило до десятков тысяч комментариев. Нужно было все это просмотреть и понять общую тенденцию, о чем люди пишут, о чем спорят. А потом самому влезать в спор, чтобы разжечь его, стараться раскачать лодку. <...>

Про Россию вообще нельзя. Ни Россию, ни Путина нельзя было упоминать. Потому что американцы об этом не говорят. Им, по сути, наплевать на Россию и на Путина.

У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг Обамы.

Судя по этой "исповеди", речь не шла о прямой предвыборной агитации, например, за Трампа. Однако о Хиллари Клинтон сотрудникам "фабрики" необходимо было отзываться негативно:

Основной посыл: не устали ли вы, братья мои американцы, от Клинтонов, сколько их уже было? Коррупционные скандалы — туда же.

"Вишенка на торте": от сотрудников "фабрики" требовалось посмотреть сериал "Карточный домик", чтобы углубить знания об американской политике. На это обратили внимание и американские СМИ.

Еще более мощная "бомба", однако, содержится в опубликованном сегодня исследовании журнала РБК (в печать журнал поступит только в четверг, но он-лайн версию статьи можно прочитать уже сейчас):

$2,2 млн, 100 человек, более 6 млн подписчиков и охват до 70 млн в неделю: журнал РБК выяснил, как «фабрика троллей» из Санкт-Петербурга пыталась влиять на исход выборов президента США



Из статьи следует, что вмешательство петербургских троллей не просто в выборы, но и вообще в американскую политическую жизнь в последние несколько лет было отнюдь не иллюзорным - вплоть до того, что при помощи фейковых фейсбук-аккаунтов организовывались акции протеста уже в онлайне (как митинг якобы в защиту афроамериканцев от полицейского насилия в городе Шарлотт 22 октября прошлого года).

Кратко итоги своего расследования РБК подводит здесь. Основные выводы:

- Работа была масштабной.

Журнал РБК составил список из 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. Все они были заблокированы в августе — сентябре 2017 года соцсетями в рамках расследования так называемого российского вмешательства в выборы президента США.



Страницы и группы управлялись из знаменитого дома №55 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, где базируется «фабрика троллей»: в распоряжении РБК есть скриншоты с постами, сделанными из внутренней панели администраторов, чьи аккаунты также закрыты. Причастность «троллей» к составленному списку подтвердил также источник, близкий к руководству «фабрики». Кроме того, 36 из 50 аккаунтов в Twitter были зарегистрированы на номера с префиксом +7



- Сообщества, которыми руководили "тролли", имели хотя и ограниченную по меркам Facebook, но все же устойчивую популярность.

Совокупное число подписчиков всех сообществ и аккаунтов — около 6 млн человек. Из них половина приходилась на Facebook, треть — на Instagram. Благодаря покупке рекламы и распространению контента через перепосты охват мог достигать 20–30 млн человек в неделю, как, например, в сентябре 2016 года.

- Нельзя сказать, что "тролли" работали только на правоконсервативную аудиторию. Наиболее популярные их сообщества были посвящены, наоборот, проблемам афроамериканцев. "Тролли" занимали радикальные позиции, маскируясь и под радикальных либералов, и под крайних консерваторов.

Большая часть сообществ, выявленных журналом РБК, освещали расовые проблемы США: в 16 группах о борьбе чернокожих за свои права состояло более 1,2 млн подписчиков. <...> За обновлениями сообщества, посвященного ЛГБТ-движению, следили около 143 тыс. американцев. Более 300 тыс. человек подписались на страницу о проблемах, с которыми сталкиваются мусульмане в США.

- На американскую аудиторию работали до 80-90 человек.

Руководителем «американского отдела» источники журнала РБК называют 27-летнего уроженца Азербайджана Джейхуна Асланова. В распоряжении журнала РБК также есть сообщение из Telegram-чата, созданное Аслановым и посвященное промежуточным итогам работы «фабрики» в США.



- Расходы объективно были не очень высокими.

Львиная доля уходила на зарплату сотрудникам, на рекламу в соцсетях "фабрика" потратила чуть более 100 тысяч долларов за два года (примерно такую цифру называет и Facebook).

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​- "Тролли" сотрудничали с американскими активистами и при их помощи даже организовывали офлайн-мероприятия.

С ними контактировали администраторы сообществ под выдуманными именами, поэтому местные жители не подозревали, с кем имеют дело.

- Некоторые плоды деятельности "троллей" можно назвать курьезными.

«Фабрика» инициировала не только политические протесты. Через сообщество BlackFist были организованы бесплатные еженедельные курсы по самообороне для чернокожего населения в четырех городах США, один из тренеров получал через «Google Кошелек» и PayPal около $300 в месяц.



- "Американский отдел" "фабрики троллей" по-прежнему работает.

После победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года «фабрика троллей» продолжала вести многочисленные сообщества в США и даже создавала новые — например, курсы самообороны от имени движения BlackFist начали работать в январе 2017 года. Более того, через аккаунты, управляемые с Савушкина, 55, активно продвигался и антитрамповский контент, а тот же BlackMattersUS провел в Шарлотте марш против избрания Трампа.



Иными словами, деятельность "троллей с Савушкина" прямо не соответствует нарративу о "Трампе как поддержанном Кремлем кандидате" - скорее, расследование РБК подтверждает другой возможный мотив, который тоже расследуют американские спецслужбы - подорвать среди американцев доверие к демократическим процедурам, разжечь в обществе дополнительные конфликты.

Тут стоит заметить, что "троллей с Савушкина" связывают с именем так называемого "повара Путина" Евгения Пригожина, имеющего, как утверждается, отношение и к известной по войнам в Донбассе и Сирии ЧВК "Вагнера".