Директор лицея угрожала "сдать ФСБ" ученика за работу в штабе Навального

Директор Многопрофильного лицея в Хабаровске Ольга Кодина пригрозила родителям ученика – волонтёра местного штаба Навального, сдать его в ФСБ. Сама Кодина является депутатом городской думы от "Единой России".

Запись разговора была опубликована на YouTube накануне. Как сообщили в хабаровском штабе Навального, встреча директора и родителей лицеиста состоялась еще в конце сентября.

Во время разговора Кодина заявила родителям, что в их дом "пришла беда". Она обвинила школьника в том, что он "жирует", и что он "заманивает" своих одноклассников в секту. Самого оппозиционера директор назвала "продуктом спецслужб Соединенных Штатов Америки". В конце разговора Кодина предложила родителям забрать документы сына из лицея.

7 октября полицейские пришли в штаб оппозиционера в Хабаровске. Причиной стало заявление жителя города, которому не понравилась вывеска на здании. Позже в городе прошла акция в поддержку Навального в которой приняли участие несколько десятков человек.