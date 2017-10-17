Российскому историку Петру Рябову запретили въезд в Белоруссию на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брестского облисполкома. Ранее Рябов отбыл шесть суток административного ареста по обвинению вмелком хулиганстве.

Российский историк приехал в Белоруссию, чтобы прочитать лекции об анархизме и политической философии. В Гродно лекция была сорвана ОМОНом. Были задержаны около 20 человек, в том числе и лектор. К вечеру всех отпустили, однако в помещении центра был проведен обыск и изъяты книги Петра Рябова. 10 октября, российский ученый был задержан в Барановичах, откуда собирался уехать в Москву. Суд арестовал его на 6 суток якобы за нецензурные выражения в публичном месте. После приговора Рябов объявил сухую голодовку. В Москве перед посольством Белоруссии прошла серия одиночных пикетов в поддержку историка Петра Рябова.

Пётр Рябов – автор книг "Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках", "История русского народа и российского государства" и "Культура Эллады".