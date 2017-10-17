Минсвязи предложило хранить данные по "закону Яровой" не более месяца

Министерство связи и массовых коммуникаций предложило сократить срок хранения данных пользователей по так называемому "закону Яровой" с шести месяцев до одного. Об этом на форуме "Открытые инновации 2017" объявил министр связи Николай Никифоров, сообщает "Медуза". Расходы для операторов на такую процедуру хранения Никифоров оценил "в среднем" в десятки миллиардов рублей.

Пакет "антитеррористических" законов депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова​ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года. Он должен вступить в силу 1 июля 2018 года. В числе прочего он обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

Ранее представители крупнейших сотовых операторов оценили затраты на исполнение "пакета Яровой" более чем в два триллиона рублей. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, общие затраты на реализацию "закона Яровой" о хранении информации операторами систем связи к 2019 году составят десять триллионов рублей.