Беззащитная диссертация

Кажется, что дело Мединского разбирается уже давно, и новых шокирующих подробностей в нём уже никто увидеть не ожидал.

Но они нашлись! "Новая газета" смогла выяснить, что двое оппонентов Мединского на защите докторской диссертации просто не были:

В качестве официальных оппонентов в автореферате диссертации Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» указаны: доктор исторических наук, профессор Борисов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Лавров Владимир Михайлович и доктор исторических наук, профессор Гасанов Басир Камильевич. Последний умер, а двое других в беседе с «Новой газетой» под запись заявили, что не были оппонентами. Если так, то защита диссертации Мединского не состоялась. Более того, два члена предыдущего Экспертного совета (2007–2013 гг.), через который должна была пройти научная работа Мединского (защищена якобы в 2011 г.), заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва.<...>

«То, что я не был оппонентом, это я совершенно определенно говорю, но я и не видел этот автореферат. Фамилия «Борисов» очень популярная, как вы знаете», — стал размышлять собеседник «Новой газеты».

Но, по данным РГБ, доктор исторических наук Борисов Александр Юрьевич в РФ один-единственный.

«Я не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал, — заявил и другой официальный оппонент Владимир Лавров. Он признал: Мединский действительно советовался с ним по поводу своей диссертации. — Да, он спросил, могу ли я быть у него оппонентом. Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить».

По процедуре, после представления отзывов оппонентов и защиты в диссертационном совете диссертацию должен утверждать Экспертный совет ВАК, который дает на нее свое заключение.

Вадим Рогинский, член Экспертного совета 2007–2013 годов, не

знает, как появился положительный отзыв экспертного совета на

диссертацию министра.

«Я не знаю. Я знаю, что его не было, а он откуда-то появился», — заявил он «Новой».

Дмитрий Беляев:

Не успели свидетели Ростиславыча завести свою привычную шарманку про политическую ангажированность историков из Экспертного совета ВАК по истории, как проклятые либерасты нанесли новый подлый удар. И где - на страницах продавшейся Западу "Новой газеты"!



Оказывается официальные оппоненты диссертации г-на Мединского А.Ю. Борисов и В.М. Лавров никакой диссертации не читали и не оппонировали и даже автореферата в глаза не видели.

Сергей Пархоменко:

Так.

Ну, а вот это уже новый поворот сюжета.

По всей видимости, Мединский никогда не защищал эту свою чертову диссертацию. Это все одна большая фальсификация. То есть просто не было самой процедуры защиты. И оппонентов у него не было, как не было и их формальных отзывов. И Экспертный совет ВАК по истории никогда не готовил по ней положительного заключения, а просто кто-то из его руководителей подмахнул формальное заключение 30 декабря 2011 года, что называется, под стук ножей, нарезающих новогодний оливье, когда никому уже нет ни до чего дела, и никому ни во что не охота вникать.

Александр Сотник:

Теперь понятно, почему диссертация Мединского такая беззащитная.

Моисей Каменецкий:

"Ихтамнеты" теперь появляются всюду. Ложью пропитано всё.

Андрей Десницкий:

Состоялась защита или не состоялась - объективного ответа на этот вопрос не существует в принципе. Если вы наймит Госдепа, она для вас не состоялась. А если патриот - очень даже состоялась. Понятно, кого должно поддержать государство.

Так учит мединское источниковедение.

Роман Доброхотов:

А вот это уже похоже на конец карьеры господина министра. Уголовку на него точно не повесят, но оставаться в должности он вряд ли сможет. Хотя до марта может и дотянет.

Александр Архангельский:

Переход в уголовную стадию. Сторонникам версии злонамеренной травли посвящается

Альфред Кох:

Посмотрим, как теперь будут выкручиваться наши правоохранители.

(Куда там моя вымученная контрабанда😜)

Ольга Романова:

Сообщают, что оппоненты, указанные в диссертации Владимира Мединского, научную работу не читали и министру культуры не оппонировали. Экспертный совет утверждает, что диссертацию не рассматривал. То есть защиты не было. Кто-то цитирует отрывки из научной работы Мединского, где сказано, что на Руси церковные книги писали по-русски, а у этих на латыни, поэтому мы лучше. Сколько лет назад меня бы потрясли такие новости? Да поколение выросло на таких новостях. Скучно.

Архивариус:

Это уже не первый подобный случай с высокопоставленными чиновниками. К большому сожалению. Тренд.

Но, судя по всему, и Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, подбирая кадры себе в команду, руководствуются предпочтением иных качеств, нежели честность, компетентность и профессионализм. Им пофигу - у них другие приоритеты.

И вам пофигу. И мне пофигу.

Поэтому Мединский останется министром культуры несмотря ни на что, без какого-либо судебного преследования. А потом, когда-нибудь, его передвинут на какую-нить теплую должность по горизонту.

Ибо номенклатура.

Лев Рубинштейн:

Новость о том, что министр М. скорее всего даже и вовсе не защищал никакую диссертацию, слишком сенсационной не показалась, но зато напомнила очень старый анекдот.

В квартире Брежнева зазвонил телефон. Жена берет трубку. "Могу я поговорить с Леонидом Ильичом", -спрашивает мелодичный женский голос. "А это, простите, кто?" - "Ну, вы меня скорее всего не знаете. Мы с ним когда-то вместе учились". - "Врешь, сука! Леонид Ильич никогда нигде не учился!".

​

И тут вдруг сюрприз - у диссертации неожиданно появились совсем другие оппоненты.

Иван Курилла:

Нет, ребята, это ж какое упорство надо иметь ).

Всё та же "Новая газета" приводит большой комментарий Андрея Заякина:

Казалось бы, Мединскому нужно завернуться в свою диссертацию и ползти в ВАК с заявлением о добровольном сложении степени. Но нет. Сегодня РВИО показал новую — уже третью! — версию автореферата Мединского. Напомним, что до сих пор (см. заявление о лишении ученой степени на Мединского) существовали две версии автореферата: версия РГСУ и ВАК, и версия РГБ. Они отличались количеством упомянутых лжекниг и лжестатей Мединского, но не составом оппонентов: всюду были Борисов, Гасанов, Лавров. В версии РВИО оппонентами названы Семин, Тымчик, Королев.

В интервью «Новой» представитель РВИО заявил: «Вы могли обратиться в РГСУ, где происходила защита, могли обратиться в ВАК». Так вот, обратились, в том числе с письменными запросами! Правда, г-жа Починок (ректор РГСУ) нас не почтила индивидуальным ответом на наш запрос, а ВАК отказался поднимать дело Мединского, но на сайтах ВАК и РГСУпродолжает лежать версия с Борисовым, Гасановым, Лавровым.

Г-н Кононов из РВИО заявляет, что их версия автореферата хранилась в РГБ. Сюрприз-сюрприз! У заявителей по делу Мединского лежат нотариально заверенная распечатка автореферата с сайта РГСУ и заверенная гербовой печатью РГБ версия РГБ, вот она — см. иллюстрацию. В ней оппоненты — Борисов, Гасанов, Лавров.

Г-н Кононов из РВИО восклицает: «Каким образом оказалось, что автореферат диссертации в вордовском файле, который вы все комментируете — это черновой автореферат, а настоящий автореферат вы не нашли». Должен разочаровать г-на Кононова: во-первых, в нашей стране действует «принцип действительности реестра». Реестродержателем печатных изданий в нашей стране является РГБ, получающая из книжной палаты нужное количество копий каждого издания. И в ВАК, и в РГБ хранится в качестве того автореферата, по которому проходила защита, версия с Лавровым-Борисовым. Поэтому что в РГБ попало — то и есть автореферат. Именно на такую позицию стал Тверской суд Москвы в рассмотрении дела «Пешков против Заякина», когда г-н Пешков заявил, что в РГБ ушел «черновой вариант» диссертации. Суд тогда решил, что диссертацией Пешкова по определению следует называть тот экземпляр, который попал в РГБ. Аналогичную позицию занял ВАК по делу курского спикера Кичигина: диссертацией признали по определению экземпляр РГБ, а не постфактум возникший чистовик.

Что же на картинке, предъявленной нам РВИО?

Есть следующие альтернативы. Во-первых, на ней может быть подмененный перед защитой автореферат, т.е. исправленный, в нарушение положения, не только после отсылки его в Рособрнадзор (март 2011), но и после отсылки в РГБ (май 2011), с замененными оппонентами.

Замена автореферата и оппонентов на этой стадии с необходимостью влекла новое представление к защите. Этого сделано не было, следовательно, вся защита недействительна.

Вторая альтернатива — просто поддельный документ, то есть нечто, не имеющее к защите отношения. Это более логичная версия, так как автореферат с «новыми оппонентами» не рассылался вообще никуда: его нет на сайте РГСУ, нет в ВАКе на сайте, нет в РГБ. В таком случае мы возвращаемся к защите без оппонентов, которая, разумеется, недействительна.

И последнее. Если защита проводилась по автореферату, который никуда не рассылался — это также фатальное нарушение, которое делает защиту недействительной.

Иван Бабицкий:

Самое прекрасное в сегодняшней истории с "настоящими оппонентами": эти персонажи утверждают, что ещё до защиты поменяли оппонентов, так как первые не были специалистами по рассматриваемому периоду (на что и было указано в заявлении о лишении степени).

Ну что ж, смотрим "настоящих" по каталогу РГБ:

Семин, Владимир Прокофьевич Деятельность Коммунистической партии по пропаганде ленинского военно-теоретического наследия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. (07.00.01) / Военно-полит. акад. им. В. И. Ленина Москва: [б. и.], 1976

Никаких следов докторской в электронном каталоге не видно.

Тымчик, Владимир Ильич Гражданская война и иностранная интервенция на востоке России, 1918-1922 гг. : Проблематика информативности источников : диссертация ... доктора исторических наук : 07.00.02 Москва, 1995

Королев, Анатолий Акимович Политика КПСС по повышению роли государственных органов и общественных организаций в коммунистическом воспитании молодежи : тенденции и противоречия, середина 60-х и 80-х гг. : диссертация ... доктора исторических наук : 07.00.01 / Моск. высш. парт. школа Москва, 1989

Комментировать не буду

КАК-ТО ВОТ ТАК:

Ну и барабанная дробь... в пресс-службе Минобрнауки отказались комментировать это и сообщили, что всю информацию по этому косяку сам Мединский даст на пресс-конференции 18 октября.



Пока вы пишите курсач на 100 страниц, Диман Виноградник назначит министром культуры парня с купленной докторской.

Андрей Волна:

Школьная задача.

Дано: Минкульт представил(О) фотокопию титульного листа автореферата диссертации министра, где оппонентами указаны доктора наук Семин, Тымчик, Королёв (говорит сайт "Эхо Москвы"). При этом отмечено, что защита состоялась в РГСУ. На сайте же РГСУ покоится автореферат докторской, где в качестве оппонентов названы Борисов, Лавров и Гасанов

Вопрос: Сколько докторских диссертаций не защитил министр?

Борис Львин:

Вообще же вся история с диссертацией Мединского - это не более чем развернутая иллюстрация к бессмертной пьесе Шендеровича "Инспекция".

Пьеса короткая, я ее периодически цитирую, напомню еще раз:



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ИНСПЕКЦИЯ



ИНСПЕКТОР. К нам поступили сигналы о воровстве на вашем ракетном крейсере.

ОФИЦЕР. Воровство? На крейсере?

ИНСПЕКТОР. Да.

ОФИЦЕР. Это абсолютно исключено.

ИНСПЕКТОР. Где он у вас?

ОФИЦЕР. На пятом пирсе.

ИНСПЕКТОР. Пройдёмте на пятый пирс.

ОФИЦЕР. Чего зря ходить? Мы на нём стоим.

ИНСПЕКТОР. А где же ракетный крейсер?

ОФИЦЕР. Какой ракетный крейсер?



Занавес

Ашот Насибов:

«Я не боюсь министра культуры. Я боюсь культуры министра»

Полвека назад о Е. Фурцевой.

История как фарс.