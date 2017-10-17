ЕСПЧ направил в правительство России запрос об "иконах Pussy Riot"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу российского художника и одного из организаторов "Монстраций" Артема Лоскутова. Он несколько раз был оштрафован на общую сумму в тысячу рублей по обвинению в оскорблении чувств верующих.

В 2012 году Лоскутов повесил в центре Новосибирска "иконы" с изображением Pussy Riot и призывом освободить участниц панк-группы. Лоскутов считает, что российские власти нарушили его право на свободу выражения мнения.

ЕСПЧ задал правительству России ряд вопросов по делу художника, сообщает юрист Международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов. Ответ в Страсбург необходимо предоставить до конца января 2018 года. Один из вопросов – учитывали ли российские суды, что свобода выражения распространяется в том числе на идеи, которые шокируют. А также приняли ли они во внимание наличие политического контекста у художественного высказывания о преследовании участниц группы и связи светского государства с религией.