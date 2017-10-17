Переплюнуть Сталина

"Путин стремится к тому, что не удалось Сталину" - заголовок статьи, опубликованной 15 октября на сайте Bloomberg, звучит зловеще, но тема ее относительно мирная (хотя и потенциально "кровопролитная" для российского бюджета) - строительство моста на остров Сахалин.

​Строители миллиардера Аркадия Ротенберга стремятся к завершению строительства моста в Крым, а у Владимира Путина уже готов новый мега-проект для его друга детства.

Контракт на строительство моста на богатый энергоносителями остров Сахалин - Владимир Путин оценивает расходы на него в 286 миллиардов рублей (5 миллиардов долларов) - получит "Стройгазмонтаж" Ротенберга. Так утверждают три источника, знакомых с планами.

Выглядит проект примерно так:

Такие гигантские проекты стали характерной чертой экономической политики Путина в момент, когда он готовится, возможно, к своему последнему президентскому сроку в Кремле. - пишет Bloomberg, отмечая, что многие эксперты весьма скептически относятся к проекту моста на Сахалин, сомневаясь в его экономической целесообразности.

Мост соединит пустынные участки береговой линии и пройдет от маленькой деревни Погиби с населением 20 человек до депрессивного поселка Лазарев с населением чуть более тысячи, куда почти невозможно добраться с "Большой земли".

Однако у "плана Путина" есть и еще более мегаломанское продолжение - судя по всему, в России рассчитывают на помощь Японии в строительстве, а в перспективе - на сооружение железнодорожного моста и между японским островом Хоккайдо и Сахалином.

Однако источники говорят о том, что переговоры на эту тему с Токио не ведутся, и никаких соглашений не подписано.

Когда премьер-министра Японии спросили об этих планах в прошлом месяце... он ответил весьма уклончиво. "Было бы хорошо доехать до Владивостока на поезде. Но для этого нашим странам необходимо укреплять взаимное доверие, чтобы можно было осуществить все проекты".

Поскольку мост будет строиться "из ниоткуда в никуда", необходимо будет соорудить и дополнительно 500 километров железнодорожных путей, чтобы соединить его с железнодорожной сетью Сахалина и всей России.​

Max Trudolubov

Как только Аркадий Ротенберг построит крымский мост (больше 4 млрд долл; предполагается, что по нему Путин проедет в ходе избирательной кампании), Ротенберг начнет строить другой мост - на Сахалин (предположительно 5 млрд долл). И еще на Хоккайдо - совместно с японцами, которые пока об этом не знают. Проект планетарного масштаба, полезный для восстановления единства страны – так ранее отзывался о нем президент Путин. Берегитесь все остальные мосты и дороги России. Достигнув зрелости, политик уже не должен размениваться на мостики, а должен строить что-то большее. Следующий шаг - следующий мост (еще олимпиада, чемпионат).

Но при чем тут Сталин? Дело в том, что за несколько лет до его смерти, в 1950 году, Совет министров СССР принял решение о строительстве железнодорожного тоннеля под проливом Невельского, отделяющего Сахалин от материка. Стройка началась (в качестве рабочей силы использовались заключенные и вольнонаемные - по большей части тоже бывшие узники ГУЛАГа), но сразу после смерти Сталина была свернута. К прокладке собственно тоннеля приступить не успели.

Владимир Путин действительно назвал в сентябре строительство моста "проектом абсолютно планетарного масштаба" (правда, имея в виду и весьма иллюзорный пока мост на Хоккайдо). "Решение о строительстве моста на Сахалин практически принято, заявил полпред в ДФО Юрий Трутнев" - писали в сентябре "Ведомости". А вот сообщения о том, что уже выбран и подрядчик, власти после статьи в Bloomberg поспешили отвергнуть. Пишет ТАСС:

Подрядчик на строительство моста с материковой части России на Сахалин еще не выбран, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Как может быть выбран подрядчик, если нет проектной документации", - отметил министр.

Откреститься от проекта на данном этапе поспешили и у Ротенберга.

«Говорить об участии “Стройгазмонтажа” до появления проекта преждевременно. Кроме того, сейчас компания сосредоточена на строительстве Крымского моста», — заявил представитель Ротенберга РБК.

Представители РЖД же пообещали "открытый конкурс", причем дали понять, что и вариант тоннеля все еще вероятен.