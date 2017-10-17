Донбасс: убиты двое украинских военных при нарушении перемирия

Двое украинских военнослужащих убиты 16 октября при многочисленных нарушениях прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украиныя. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Украины.

Один солдат погиб в результате выстрела из района, контролируемого сепаратистами, а другой после того, как наступил на взрывное устройство, говорится в заявлении, распространенном 17 октября. Сообщается, что оба случая произошли в Донецкой области.

Сепаратисты нарушили режим прекращения огня 36 раз за предыдущие 24 часа и украинские войска отвечали огнем 28 раз, говорится в сообщении. Со стороны сепаратистов не было никаких заявлений о нарушениях режима прекращения огня. Борьба между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами, занимающими часть Донецкой и Луганской областей идет с апреля 2014 года. В ходе конфликта были убиты более 10 000 человек.

Несколько соглашений о прекращении огня, объявленных в рамках Минских соглашений в сентябре 2014 года и феврале 2015 года и направленных на разрешение конфликта, выполнить не удалось.