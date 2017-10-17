Родственники погибших в катастрофе над Синаем готовят коллективный иск

Группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подадут коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Об этом сообщил во вторник, 17 октября, адвокат Анатолий Кучерена. Иск будет подан, в ближайшие дни и станет первым коллективным иском в России к страховой компании. Кучерена отметил, что сумма иска уже известна, но пока не называется. Об этом сообщил ТАСС.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Всего по делу было 224 потерпевших. Некоторые потерпевшие ранее заключили мировые соглашения с компанией и получили различные компенсации, примерно от 600 тысяч до 2 миллионов рублей, уточнил адвокат. Если потерпевшие считают эти выплаты несправедливыми, то могут обратиться за помощью для пересмотра решения, отметил Кучерена.

Адвокат рассказал журналистам, что согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 миллионов рублей. Однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 миллионов рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки.

"Перевозка признается международной, если место отправления и место назначения расположены на территории государств – участников конвенции. Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа этого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял Монреальскую конвенцию еще в 2005 году", пояснил Анатолий Кучерена.

Американский адвокат Стивен Маркс рассказал, что российские граждане по непонятным причинам получают гораздо меньшие суммы компенсации, нежели граждане других стран. "Мы хотим поднять российские стандарты до международного уровня, потому что то, что им (потерпевшим) сейчас предлагают, это очень маленькие деньги, их недостаточно", – сказал адвокат американский адвокат, сообщает "Интерфакс".