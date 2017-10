В Калининграде прокуроры проводят "беседы" с активистами "Открытой России"

В Калининграде активисты "Открытой России" приглашены на беседы в районные отделы прокуратуры по адресам проживания. В прокуратуре активистам вручают "предупреждение о возможных последствиях" и рассказывают, что "Открытая Россия" признана нежелательной организацией в России. Об этом сообщается на сайте движения.

В апреле этого года нежелательными были признаны несколько организаций, имеющих отношение к Михаилу Ходорковскому: OR Otkrytaya Rossia («Открытая Россия»), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»).

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры у этих организаций нет отделений на территории России. Юристы московского подразделения "Открытой России" считают, что решение прокуратуры не распространяется на российское общественное сетевое движение "Открытая Россия"

Нормы российского законодательства, регулирующие вопросы, связанные с «нежелательными организациями», крайне размыты, отмечется на сайте ОВД-Инфо. Закон не содержит конкретных причин для признания той или иной организации "нежелательной". Возможные причины такого признания сформулированы с использованием абстрактных понятий вроде "национальная безопасность" и "основы конституционного строя". При этом решение принимает Генеральная прокуратура без объяснения мотивов и обращения в суд.

Возможность принимать такие решения без мотивировки фактически лишает организации, признанные "нежелательными", права жаловаться в суд, отмечают правозащитники.