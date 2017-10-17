Федеральная комиссия США по связи не имеет права лишать лицензии на вещание

В США председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай заявил, что у его ведомства нет полномочий лишать лицензий вещательные корпорации.
Так он ответил на недавний призыв президента Дональда Трампа лишить лицензии телекомпанию NBC, которая обнародовала ложную - как утверждает глава государства - информацию о том, что в июле он предложил увеличить ядерный арсенал в 10 раз.
По словам Пая, в соответствии с Первой поправкой к Конституции США (о запрете посягательств на свободу прессы), комиссия не имеет права лишать лицензии на вещание за опубликованный контент.
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