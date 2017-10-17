В Португалии оппозиция ставит вопрос о доверии кабинету

В Португалии оппозиционная партия внесла вопрос о доверии правительству в связи с его неспособностью предотвратить гибель людей в результате лесных пожаров. Число их жертв превысило 60.

Вторая за 4 месяца волна пожаров началась в минувшее воскресенье – были зафиксированы более 400 новых очагов возгорания в центральных и северных районах страны, погибли около 40 человек.

С инициативой о вотуме недоверия кабинету выступила небольшая правоцентристская Народная партия. Этот жест носит скорее символический характер, поскольку правительство меньшинства, сформированное Социалистической партией, опирается на большинство в парламенте.

В стране нарастает критика в адрес властей, не сумевших обеспечить безопасность людей, в том числе пожарных и спасателей. Связанное с сильнейшей за последние 90 лет засухой в Португалии, стихийное бедствие стало самым страшным в современной истории страны.

