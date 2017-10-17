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В Каталонии прошли акции в защиту арестованных активистов

Протестующий с флайером "Свободу политзаключённым", Барселона, 16 октября 2017

В Барселоне и других городах Каталонии рабочие провели кратковременные забастовки, чтобы выразить несогласие с решением Национального суда в Мадриде об аресте двоих лидеров сепаратистского движения. Оба находятся в предварительном заключении в связи с расследованием дела о подтрекательстве к беспорядкам.

В Барселоне сотни горожан собрались у здания каталонского регионального правительства и скандировали "Репрессии ничего не решат".

В тот же день Конституционный суд Испании отменил закон о референдуме, принятый в Каталонии для волеизъявления граждан 1 октября по вопросу о независимости. Суд заявил, что решением всех 12-ти судей единогласно объявляет закон о референдуме неконституционным.

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