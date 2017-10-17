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Во Франции арестованы 10 ультраправых активистов

Французские полицейские после стрельбы около собора Парижской богоматери в Париже (6 июня 2017 г.)

Во Франции арестованы 10 ультраправых активистов.

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя суда, по данным следствия, они могли планировать нападение в одной из мечетей.

По информации агентства Reuters, рассматриваются версии подготовки нападения либо на какого-то политика, либо на мигранта, либо на наркодилера.

Телеканал M6 передаёт, что задержания проводились в департаменте Сен-Сен-Дени (на севере Франции) и в Марселе. Подозреваемым от 17 до 25 лет.

За последние 3 года во Франции жертвами терактов, совершённых боевиками-исламистами стали более 230 человек. После серии нападений и взрывов в Париже в ноябре 2015 года в стране действует режим чрезвычайного положения.

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