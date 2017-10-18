В мордовской колонии умер армянский предприниматель Левон Айрапетян

В мордовской колонии умер армянский предприниматель и меценат Левон Айрапетян. Бизнесмен был осужден в России за хищение 700 тысяч долларов. О смерти Айрапетяна сообщили в МИДе Армении.

Айрапетян родился в Нагорном Карабахе и считался одним из самых богатых армянских бизнесменов в мире. Он известен, кроме прочего, инвестициями и благотворительными проектами на территории Нагорного Карабаха. В частности, на деньги Айрапетяна была проведена реконструкция монастыря Гандзасар (постройка времён 13 века) и строительство водохранилища на реке Хачен. Айрапетян также возглавлял совет директоров издательского дома "Собеседник".

Предприниматель умер в мордовской колонии №12. По данным "Собеседника", Айрапетяну отказывали в условно-досрочном освобождении, несмотря на то, что у него было онкологическое заболевание и сахарный диабет.

Айрапетян был задержан 15 июля 2014 года, когда он возвращался из Монако. Его подозревали в растрате и отмывании денег при продаже компании "Башнефть". В 2016 году суд в Москве приговорил Айрапетяна к четырём годам тюрьмы.

В основу уголовного дела легли показания осуждённого к пожизненному заключению за терроризм Игоря Изместьева — бывшего представителя Башкортостана в Совете Федерации. В показаниях говорилось, что Айрапетян пообещал матери Изместьева смягчить приговор её сыну в обмен на 700 тысяч долларов. Защита обвиняемого заявила, что дело имело заказной характер.

В 1991 году населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. Конфликт перерос в войну, жертвами которой стали около 30 тысяч человек. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха, считая его территорию оккупированной Арменией.