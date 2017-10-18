Лауреатом премии "Букер-2017" стал писатель Джордж Сондерс

Премия "Букер-2017" за художественную литературу присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу. Об этом объявила британская актриса Лола Янг, баронесса Янг Хорнси, выступая во вторник (17 октября) на церемонии в Лондоне, которая сообщила, что премия присуждена за книгу "Линкольн в бардо".

Выступая на церемонии, Сондерс заявил, что в США всё чаще говорится о необходимости защищать культуру и, по его мнению, "присуждение этой премии и есть проявлением культуры". Это международная культура, это сострадательная культура, это активная культура, отметил Сондерс. Это пространство, где предпринимается попытка увидеть точку зрения другого человека, даже когда это сложно, заявил писатель.

Денежное содержание премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Книга 58-летнего американского писателя, который до этого был более известен своими новеллами, стала исследованием проблемы смерти. В ней рассказывается о том, как президент США Авраам Линкольн (1809-1865) приходит в 1862 году на могилу своего сына, Вилли, скончавшегося в возрасте одиннадцати лет. На кладбище Линкольн оказывается в промежуточном состоянии, которое буддисты называют "бардо", и ведет диалоги с душами умерших.