Грузия передала Нидерландам ракету "БУКа" для расследования по делу MH17

Грузия передала Нидерландам ракету для зенитно-ракетного комплекса "БУК". Снаряд планируют использовать в расследовании крушения рейса MH17 в небе над Донбассом.

По данным голландского телеканала RTL Nieuws, Министерство обороны Нидерландов хочет получить представление о том, какой урон способна нанести ракета.

Снаряд доставили в Нидерланды самолётом Министерства обороны Грузии. Тбилиси удовлетворил просьбу голландских властей на основании Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам.

"Боинг-777" Малазийских авиалиний выполнял рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел крушение в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 пассажиров.

По данным международной группы следователей, самолет сбили из ракетного комплекса "БУК", который доставили из России. В Москве с выводами следствия не согласились. Российские СМИ ранее также сообщали версию об украинском истребителе, якобы замеченном в небе незадолго до катастрофы.