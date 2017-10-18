Русский музей в Петербурге отказался передать бизнесмену икону XIII века

Русский музей в Санкт-Петербурге отказался передать икону XIII века в Михайловский замок по просьбе бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом на пресс-конференции рассказал директор музея Владимир Гусев. Икона "Ангел Златые власы" - самая древняя икона в коллекции Русского музея. На ней изображён Архангел Гавриил, волосы которого выложены нитями из сусального золота.

Михайловский замок принадлежит Русскому музею, поэтому, в случае перемещения иконы, она формально останется в его собственности. Однако сотрудники музея опасаются, что в этом случае икону будет трудно увидеть посетителям музея, и это может стать первым шагом к ее изъятию.

Известно, что Шмаков говорил о намерении организовать паломнические поездки для поклонения этой иконе, и не исключено, что в дальнейшем он бы также организовал показ иконы в других местах. Сотрудники музея приводят пример историю с иконой Богоматери Торопецкой XIV века, которую Шмаков забрал якобы на время, но она до сих пор находится в его коттеджном поселке Княжье Озеро.