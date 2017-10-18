Познер после разговора с Песковым отказался от интервью с Ходорковским

Журналист Владимир Познер решил не приглашать бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в свою программу на "Первом канале" после разговора с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом Познер рассказал в интервью Юрию Дудю.

По словам Познера, он хотел взять интервью у Ходорковского после его освобождения из тюрьмы. При этом телеведущий напомнил, что экс-глава ЮКОСа тогда объявил, что не планирует заниматься политической деятельностью. Познер позвонил Пескову и спросил, что он думает по тому этому поводу, так как понимает, что этот вопрос будет обсуждаться "на самом верху". Песков тогда ответил "почему бы и нет". Однако вскоре после этого Ходорковский сделал политические заявления, "как бы изменил свою точку зрения", отметил Познер. Позже, когда он перезвонил, Песков объяснил телеведущему, что приход Ходорковского на "Первый канал" не состоится.

На вопрос Дудя, почему Познер спрашивал разрешения пригласить гостя в свою программу у Пескова, который не является его начальником, тот ответил, что спрашивал не разрешения, а совета. Он также добавил, что "до тех пор, пока телевидение будет либо напрямую, либо опосредованно контролироваться государством, будет такая ситуация, когда государство будет решать, кто может, а кто не может появляться на экранах".

Познер также напомнил о существовании на "Первом канале" так называемого "черного списка", из-за которого, в частности, он не может пригласить к себе на интервью Алексея Навального и Ксению Собчак.