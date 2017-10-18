Часть россиян, живущих за границей, избавят от валютного контроля

Министерство финансов России внесло в Государственную думу поправки в валютное законодательство. Согласно новым правилам, все граждане России будут считаться валютными резидентами. Тех, кто живёт за границей больше полугода, освободят от обязанности отчитываться о счетах в иностранных банках. Поправки должны вступить в силу с 1 января следующего года.

В настоящее время россияне, которые живут за границей больше года, не считаются валютными резидентами. Этот статус восстанавливается, если гражданин России возвращается на родину хотя бы на один день. Валютные резиденты обязаны отчитываться о финансовых операциях в иностранных банках, а также не могут получать на зарубежные счета средства от продажи недвижимости. Тем, кто не информирует российские власти о финансовых операциях за пределами России, грозит штраф.

Согласно предложенным поправкам, эти требования больше не будут предъявлять к россиянам, которые проведут за пределами родины более 183 дней. Также новые правила расширяют перечень случаев, когда на иностранные счета российских граждан можно зачислять иностранные деньги.