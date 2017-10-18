В Новосибирской области потратили на остановку полмиллиона рублей

В городе Барабинск Новосибирской области установили автобусную остановку за полмиллиона рублей. О стоимости работ чиновники отчитались на официальном сайте. Местный депутат Константин Терещенко потребовал счетную палату области и прокуратуру проверить бюджетные траты, сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин.

"Цены на подобные сооружения находятся в пределах 45 тысяч рублей. Даже если учесть стоимость работ по отсыпке площадки, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, цена вопроса едва ли составит 500 тысяч рублей. Почему-то никто из надзорных органов и депутатов различного уровня на эту цифру внимания не обратил", – рассказал в беседе с Радио Свобода Терещенко.

Жители окраины города несколько лет просили местные власти поставить остановочный комплекс. Люди были вынуждены идти до ближайшей остановки несколько километров по трассе. После сбора подписей и коллективных писем в барабинскую администрацию, городская служба благоустройства установила металлический павильон.

Однако простоял он недолго: уже через 3 недели его унесло сильным ветром. На то, чтобы вернуть конструкцию за полмиллиона рублей на место, рабочим понадобилось несколько дней. ​

Среди местных жителей и гостей города остановка уже стала популярной. У нее есть своя геометка в социальных сетях, а люди специально приезжают сюда сфотографироваться.

В августе в Томске мэр и председатель думы торжественно открыли водоколонку на окраине города. Это не первый случай, когда с помпой открывают малые объекты.