Храм Святой Екатерины не будут строить на пруду Екатеринбурга

Храм Святой Екатерины, известный под неофициальным названием Храм-на-воде, не будут строить в акватории городского пруда в Екатеринбурге. Такое решение, сообщила пресс-служба администрации Свердловской области, было принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храма, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

Комиссия рекомендовала рассмотреть вариант строительства храма на площадке возле Театра драмы. В екатеринбургской митрополии, сообщает "Накануне.Ru", заявили, что не возражают против предложенной новой площадки под храм.

Проект Храма-на-воде появился "как компромиссный вариант" после того, как не удалось договориться о его постройке "в историческом месте" на площади Труда.