Иракские подразделения вошли в районы, ранее удерживаемые курдами

Иракские правительственные подразделения взяли под контроль районы, ранее удерживаемые курдскими силами в провинциях Найнава и Дияла. В заявлении армии Ирака от 18 октября говорится, что курдские боевики Пешмерги вышли из районов до прибытия иракских войск. Сообщается, что занятые позиции включают плотину в Мосуле на реке Тигр и город Синджар в северной провинции Найнава и город Ханацин и Джалавла в провинции Дияла, к северо-востоку от Багдада.

Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что около 10 человек были убиты при столкновениях между иракскими формированиями и курдскими отрядами Пешмерга близ крупнейшей в Ираке плотины, расположенной на реке Тигр под городом Мосул.

Ранее на этой неделе иракские солдаты и союзные им бойцы взяли под контроль город Киркук, близлежащие нефтяные месторождения и другие ключевые объекты в провинции Киркук на севере Ирака. Операция произошла через три недели после того, как автономный Курдский регион страны провел референдум о независимости, объявленный Багдадом незаконным.

Премьер-министр Хайдар аль-Абади сказал, что операция необходима для защиты единства Ирака. Лидер курдов Масуд Барзани призвал к миру, но пообещал продолжить работу по независимости Курдистана. Силы Пешмерги захватили позиции в провинциях Киркук, Найнава и Дияла за последние три года во время боевых действий против экстремистской группировки "Исламское государство".

Большинство избирателей в Курдистане поддержали отделение от Ирака на референдуме, состоявшемся 25 сентября.