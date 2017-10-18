Поклонская пожаловалась на "Матильду" в Генпрокуратуру 43 раза

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская пожаловалась на фильм "Матильда" в Генеральную прокуратуру 43 раза, две жалобы до сих пор не рассмотрены. Об этом рассказали в самом ведомстве. До сих пор Генпрокуратура не выявила нарушений законов в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения "Матильды".

Во вторник, 17 октября, Поклонская попросила генерального прокурора Юрия Чайку признать "Матильду" "провокационным и экстремистским". По её слоам, фильм необходимо лишить прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за "проекта Матильда" произошли "поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей". В конце обращения Поклонская заявила, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче "Матильде" прокатного удостоверения.

Фильм "Матильда" режиссёра Алексея Учителя рассказывает об истории любви императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Картина должна выйти на экраны 26 октября. Поклонская пытается добиться запрета фильма, утверждая, что сюжет оскорбляет чувства православных верующих.