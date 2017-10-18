Украина требует от России информацию о задержании Романа Терновского

Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону потребовало от России разъяснить обстоятельства задержания украинского гражданина Романа Терновского и допустить к нему консула. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на высокопоставленного сотрудника МИД Украины Василий Кирилича.

В среду появились сообщения о задержании в Ростове-на-Дону Романа Терновского, которого Следственный комитет (СК) и ФСБ обвиняют в причастности к деятельности организации "Правый сектор", запрещённой в России.

Как передал ТАСС со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко, Терновский арестован судом. По данным следствия, он участвовал в митингах и других акциях "Правого сектора" на Украине, занимался пропагандой этой организации в фейсбуке. По словам Петренко, во время обыска в квартире, где он жил, найдены одежда и другие вещи с символикой "Правого сектора". Следствие квалифицирует действия Терновского как направленные против интересов России и обвиняет его в экстремистской деятельности, сказала Петренко.



