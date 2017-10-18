Мэр Калининграда призвал жителей покинуть город на время ЧМ-2018

Мэр Калининграда Александр Ярошук посоветовал местным жителям покинуть город на время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мэр объяснил это тем, что в Калининград приедут до 100 тысяч туристов, а движение в городе, по его словам, будет "практически запрещено". Ярошук также призвал жителей города не бить иностранных болельщиков.

В Калининграде продолжается строительство стадиона к чемпионату мира по футболу. Как ожидается, он будет вмещать до 35 тысяч человек. Всего Калининград примет четыре матча в рамках турнира. Игры также запланированы в Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Саранске, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.