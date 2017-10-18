Вечный Майдан? Эфир в 21:05

В Киеве у стен Верховной Рады произошли столкновения между гражданскими активистами и силовиками. Пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники требуют отставки президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменения закона о выборах. Протестующие разбили палаточный лагерь, выдвинули ультиматум и намерены штурмовать Верховную Раду. На 19 августа запланирована повторная массовая акция. Петр Порошенко внес на рассмотрение закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Пойдет ли на уступки киевская власть? Тему обсуждаем с корреспондентом УНИАН в России Романом Цимбалюком, политиками Николаем Левченко, Леонидом Гозманом, Егором Фирсовым и политологом Андреем Окарой.

Ведет передачу Мумин Шакиров.