Жертвами стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде стали три человека

Жертвами стрельбы в бизнес-парке в городе Эджвуде американского штата Мэриленд стали три человека, еще двое ранены. Об этом агентству Associated Press сообщил местный шериф.

По данным полиции, нападавшему 37 лет. Он скрылся с места преступления, его разыскивают службы безопасности. Несколько районных школ закрыли исходя из соображений безопасности, а школьникам запретили покидать территорию.

1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки из окна отеля в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе. Погибли 59 человек, еще 527 пострадали. Стрельба в Лас-Вегасе – одно из самых кровавых происшествий в истории Соединенных Штатов после терактов 11 сентября 2001 года.