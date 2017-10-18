"Роснефть" подписала договор о нефти с курдской автономией Ирака

Российский госконцерн "Роснефть" подписал соглашение с Курдским автономным районом Ирака об участии в разработке нефтяных месторождений в регионе.

Как сообщает "Интерфакс", доля концерна в участии в проекте по пяти нефтедобывающим блокам составит 80 процентов.

Стороны договорились о реализации программы геологоразведки и начале добычи в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года.

25 сентября курдская автономия Ирака проголосовала за независимость, однако Багдад не признаёт законным проведённый референдум. 1 ноября власти региона планируют провести президентские и парламентские выборы, которые центральная власть также не считает легитимными.

