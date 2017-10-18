Сенат Франции одобрил закон о чрезвычайных полномочиях властей

Сенат Франции одобрил законопроект о расширении полномочий правительства в борьбе с терроризмом и после истечения срока действия чрезвычайного положения.

На прошлой неделе документ приняло Национальное собрание - нижняя палата парламента.

Теперь его должен подписать президент Эммануэль Макрон.

Закон предусматривает фактически сохранение за властями тех широких полномочий, которыми они были наделены в связи с режимом чрезвычайного положения. Он был введён в ноябре 2015 года после серии нападений и взрывов в Париже, унёсших жизни 130 человек. С тех пор режим продлевали 6 раз, а жертвами терактов во Франции стали ещё 100 человек.

Правозащитная организация Human Rights Watch и эксперты-правозащитники ООН подвергли критике новый французский закон как ограничивающий личные свободы.