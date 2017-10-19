Генеральный прокурор США ушел от ответов на вопросы сенаторов

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не раскрыл сенаторам — членам Юридического комитета — подробности своих конфиденциальных разговоров с президентом Трампом об увольнении директора ФБР Коми и о деятельности спецпрокурора Мюллера, который занимается изучением "российского следа" в прошлогодней избирательной кампании.

Атмосфера на слушаниях, продолжавшихся пять часов, была напряженной. Генпрокурор ушел и от ответов на вопросы о том, есть ли у него доказательства утверждений Трампа, что кубинские агенты вели "акустические атаки" на американских дипломатов в Гаване.

В июне Сешнс участвовал в слушаниях в сенатском Комитете по разведке и тоже отказался отвечать по сути на вопросы законодателей. Позиция генпрокурора сводится к тому, что если бы сенаторы обратились к Трампу с теми же вопросами, которые они задают ему, то президент мог бы на абсолютно законных основаниях на них не отвечать, сославшись на свои привилегии главы исполнительной власти. И коль скоро это так, то подчиненный не вправе ставить своего начальника перед свершившимся фактом до того, как тот решит, что ему делать.

На прошлой неделе сенаторы — демократы направили Сешнсу письмо. Они потребовали от Белого дома окончательно определиться со своим подходом, но их требование осталось неудовлетворенным. Сешнсу теоретически могут грозить судебные преследования по статье "неуважение к Сенату", но поскольку большинство в верхней палате Конгресса принадлежит республиканцам, то вероятность этого на практике близка к нулю.