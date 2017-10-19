Новосибирский суд признал виновным экс-губернатора Юрченко

Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Ему инкриминировали обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", связанное с продажей участка земли и недостроя в центре Новосибирска по заниженной цене.

По версии обвинения, в 2010 году Василий Юрченко, будучи первым замгубернатора, своими действиями нанес ущерб компании-владельцу почти на 18 млн рублей, а бюджет не получил более 4 млн рублей. Покупателем объектов стала компания "Тактика", аффилированная с "Русскими отелями" Олега Дерипаски. Прокуратура попросила для бывшего чиновника четыре года лишения свободы. В последнем слове экс-губернатор заявил о своей невиновности.

Василий Юрченко возглавлял регион с 2010 года. Он был отправлен в отставку с поста губернатора в марте 2014 года в связи с утратой доверия президента России.