Верховный суд разрешил засекретить данные владельцев недвижимости

Коллегия Верховного суда России по административным делам постановила, что Росреестр имеет право засекречивать данные о владельцах недвижимости. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Такое решение было вынесено по жалобе главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на отказ нижестоящих судов признать действия Росреестра незаконными. ФБК обвинил Росреестр в сокрытии данных после того, как из базы ведомства исчезли имена сыновей генерального прокурора России Юрия Чайки.

В определении коллегия сослалась на закон "О персональных данных", который запрещает раскрывать их без согласия человека. Юрист ФБК Вячеслав Гимади считает, что закон о персональных данных тут не применим, так как есть федеральный закон о регистрации недвижимости. Решение коллегии, по мнению Гимади,"ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости", поскольку Росреестр — "единственный способ получить юридически действительную и актуальную информацию об объекте".

В июне 2016 года ФБК обнаружил, что Росреестр зашифровал имена сыновей генпрокурора в своих списках, указав собственником жилого дома, которым владеет Артем Чайка, "физическое лицо ЛСДУ3", а собственником гостевого дома Игоря Чайки – "физическое лицо ЙФЯУ9".

Фонд борьбы с коррупцией обвиняет членов семьи генпрокурора Юрия Чайки и других высокопоставленных сотрудников прокуратуры в коррупции, связях с криминальным миром и построении бизнеса "на вымогательстве, откатах и рейдерстве".