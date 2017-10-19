В Кандагаре погибли по меньшей мере 25 афганских военнослужащих

По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли и еще 20 получили ранения в результате нападения талибов на военный лагерь в южной провинции Кандагар. Об этом сообщили представители правительства Афганистана. Местные сотрудники службы безопасности заявили Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что террорист-смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, около базы афганской армии в районе Майванда 19 октября, прежде чем несколько боевиков напали на объект.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что боевики не смогли уничтожить базу, поскольку на месте происшествия появилось подкрепление. Министерство обороны Афганистана подтвердило факт нападения, но отказалось комментировать количество жертв. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.

Прозападное правительство в Кабуле изо всех сил пытается отбиться от повстанцев после выхода большинства сил НАТО из Афганистана в 2014 году.