В Челябинске прошли обыски у активистов "СТОП ГОК"

В Челябинске, в доме и офисе одного из лидеров протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината ("СТОП ГОК") Василия Московца прошли обыски. Об этом в Международную правозащитную группу "Агора" сообщила адвокат Ольга Лепехина.

По мнению следователя, Московец может хранить у себя документы и электронную информацию, имеющие значение для уголовного дела, а также "предметы и вещества, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен", говорится в постановлении на обыск.

Ранее Московца и ещё одного активиста движения Сергея Белогорохова (у которого тоже был обыск) допросили как свидетелей по делу еще одного челябинского экозащитника Гамиля Асатуллина, который поджег бревна на территории Томинского горно-обогатительного комбината. Активиста обвиняют в хулиганстве по мотивам идеологической ненависти.

Жители Южного Урала протестуют против строительства в 20 километрах от Челябинска крупнейшего в регионе медного горно-обогатительного комбината. Активисты движения "СТОП ГОК" утверждают, что строительство началось без официального разрешения и без заключения экологической экспертизы.