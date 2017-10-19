Оставшийся без денег пенсионер из Забайкалья попросил у Путина гроб

Пенсионер из поселка Ясная Забайкальского края Анатолий Вертипрахов обратился к Владимиру Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб. Письмо президенту России он написал после того, как приставы сняли со счета всю его пенсию. Он заявил в обращении, что "жить в этой стране невозможно".



Вертипрахов пишет, что получает пенсию в размере 8516 рублей, что на 84 рубля меньше прожиточного минимума по региону. Даже эти деньги у него полностью списали судебные приставы за долги по "коммуналке".



"На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", — пишет пенсионер. В завершении письма он просит Путина дать распоряжение губернатору края и главе района приобрести ему гроб и предоставить место на кладбище.

По информации издания "Вечорка", Вертипрахов стал жертвой жилищно-коммунальных мошенников. Сейчас 72-летнему помогают соседи и знакомые. Они рассказали, что пенсионеру стало плохо, когда он узнал о пропаже всех денег со своего счета.



В апреле пенсионер из Томской области отправил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 60 рублей — сумму прибавки к своей пенсии. В строчке для письменных сообщений мужчина написал: "Село — столице — похмелиться". За перевод он заплатил 133 рубля. Глава правительства отказался получить денежный перевод.