В ожидании "важного заявления"

Вряд ли намеченная на сегодня завершающая сессия очередного форума международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи (дивные гримасы географии!) привлекла бы к себе повышенное внимание (даже несмотря на анонсированное участие Владимира Путина), если бы не слова путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова на прошлой неделе:

готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме - сказал Песков 13 октября, отметив, что Путин "как раз работает над своим выступлением​". Какое же заявление может быть "очень важным" в контексте предвыборной кампании?

Marina Litvinovich

Пора, пора уже объявлять, хватит тянуть с этим.

А тут масло в огонь подлило и сообщение Ксении Собчак о выдвижении в "кандидаты против всех".

Александр Морозов

сегодня, значит, Собчак сделает "важное" заявление на Дожде, а завтра Путин "важное" заявление - на Валдайском форуме. По-моему, порядок важных заявлений как-то перепутался...

Так что тему с "важным заявлением" начали усиленно продвигать некоторые прокремлевские каналы.

Акитилоп

<Собчак > на всех передовицах с самого утра. Но все инфоповоды перебьёт сегодняшнее заявление Путина. Ждите :)

Впрочем, немало и тех, кто считает, что именно сегодня заявления от Путина о выдвижении в президенты ждать не следует - и объясняют, почему:

Пул N3 (журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов):

Все дружно разжигают ажиотаж вокруг сегодняшнего выступления Путина на «Валдае», цитируя при этом Пескова, который назвал его «очень важным».

Хотя он имел ввиду совсем не это.

Несколько дней назад журналисты спросили - предполагается ли выступление и что будет в речи.

- Действительно готовится очень важное, традиционно интересное выступление на Валдайском форуме, - сказал Песков.

Никакого повышенного алармизма «Ахтунг! Не пропустите! Сейчас будет важно!» и близко не было.

Очень испорченный телефон

Вячеслав Смирнов

Валдайская тема традиционно внешняя. Но отечественный наблюдатель жаждет темы внутренней. До лампы ему уже Сирия и санкции. Вот и фантазируют о сенсационных заявлениях по внутренней повестке.

Politburo 2.0 (политолог Евгений Минченко):

Очень наивны люди, которые ожидают, что Владимир Путина на сегодняшней пленарной сессии "Валдайского клуба" заявит о своём выдвижении на пост президента РФ.

Ну, как вы себе это представляете, что национальный лидер объявит о своём выдвижении перед иностранцами? Да ещё и на следующий день после выдвижения Собчак )

Но о чем же будет говорить Путин, если не о выдвижении? Один из вариантов - Сирия (вплоть до сообщения о завершении военной операции в этой стране):

Марина Юденич

Ну слушайте, ну перестаньте писать о том, что Путин сегодня сообщит о выдвижении.

Нет, у меня нет инсайдов, я просто рассуждаю логически.

Первое.

На Валдайском клубе он всегда говорит о внешней политике. И немного о философском. Потому логично - про Сирию. Скорее всего, там всё. И всё

Второе.

Впервые сообщать о решении баллотироваться иностранным дядькам (пусть и большим), которых свозят за очень нехилые деньги - было бы по меньшей мере непатриотично.

Потому - нет.

Еще один вариант, о котором пишет в "Независимой газете" Алексей Горбачев - "проамериканский разворот". Да-да, тут нет ошибки:

Такое мнение высказал «НГ» эксперт клуба, директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института Ричард Вайц (США). Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не хочет и дальше ухудшать отношения с РФ, но их улучшение возможно только после личных договоренностей двух президентов. Возможно, предложения Путина в ходе «валдайской» дискуссии и будут направлены именно на это.

Интересно, что о возможных уступках в речи Путина говорит и Андрей Пионтковский в интервью киевскому изданию "Апостроф":

На этом Валдайском форуме Путин сделает еще один мнимый как бы примирительный шаг по отношению к Западу в целом и к Украине. Это будет шаг такого же типа, как и заявление Путина месячной давности о возможности введения миротворческих сил ООН на территорию "Лугандонии" (оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, - "Апостроф"), против чего он категорически возражал раньше.

Дело в том, что Москва сейчас под очень серьезным дамокловым мечом. Это закон о санкциях в отношении российской олигархической верхушки, крайне неохотно подписанный Дональдом Трампом 2 августа.

Перед кем будет выступать (и с кем, возможно, дискутировать) Путин? В официальном списке спикеров 42 человека, в том числе много россиян - но и политологи из США и других западных стран. Число гостей форума, конечно, заметно больше.

Александр Морозов

Самый тусклый список спикеров Валдайского форума за 15 лет. Никакие "фукуяма" или "закария" уже не едут, заманить невозможно даже большими гонорарами. Уровень: не главный редактор, а "обозреватель die Zeit" - на панельной дискуссии. Из бывших политиков - только Шюссель (который ездит на все кремлевские мероприятия) и бывш. министр иностранных дел Египта. Из экспертов с европейской известностью одиноко сияет Иван Крастев. <...>

Я бы на месте Путина просто не поехал бы выступать, не тот уровень

Alexander Etkind

а что вы думаете о том, что профессора Слезкин, Миллер, братья Ливены поехали на Валдайский форум? Мне вот грустно представить себе, что уважаемые мною коллеги-историки сидят там, к примеру, между Кисляком и Карагановым. Но я, наверно, экстремист; я вот и ACEEES бойкотирую из за какого то Стивена Коэна, а на Валдае этот Коэн ерзал бы среди умеренных. Меня именно историки волнуют; для Крастева, например, это вроде полевого исследования, я его понимаю.

Внимание комментаторов привлекла и официальная тема нынешнего Валдайского форума: "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?". Возможно, в ней кроется секрет будущего "важного заявления" Путина?

Сама же сессия с участием Путина называется "Мир будущего: через столкновение к гармонии". Начало ее в 16.00.