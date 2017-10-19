В Нижнем Тагиле полицейский до смерти избил задержанного

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который до смерти избил задержанного. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

По версии следствия, полицейский, имя которого не называется, в конце сентября задержал жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. Из отдела полиции задержанного увезли в больницу с множественными травмами головы. 3 октября Головко умер.

Как заявляют в МВД, полицейский пытался получить от задержанного показания по делу о краже. По факту смерти Головко проводится служебная проверка. Ее результаты до сих пор не объявлены.

В России за прошлый год, по данным проекта "Русская эбола", в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли как минимум 99 человек, в 2015 году – почти 200.