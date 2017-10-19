Курды покидают Киркук. Пешмерга удерживает нефтяное месторождение

Около 100 тысяч курдов бежали из Киркука, опасаясь беспорядков, с момента захвата в понедельник региона иракскими войсками. Об этом заявили в четверг представители полуавтономного регионального правительства иракского Курдистана. Около 18 000 семей укрылись в городах Эрбиль и Сулеймания, сообщил журналистам губернатор Эрбиля Навзад Хади. Один из его помощников сказал Рейтер, что общее число перемещенных лиц составляет около 100 000 человек.

Телеканал Rudaw TV, находящийся в Эрбиле, сообщил со ссылкой на командира курдских подразделений Пешмерга, что курдские бойцы не покинули нефтяного месторождения Хурмала, к северо-западу от Киркука. Хурмала является частью Киркукского нефтяного бассейна. Месторождение разработывалось полуавтономным региональным правительством Курдистана, поскольку находится в его административных границах. Иракские силы в понедельник захватили провинцию Киркук и изгнали оттуда курдских бойцов, которые были развернуты там в 2014 году.