В Польше прошла очередная эксгумация жертв Смоленской катастрофы

В Польше в четверг, 19 октября, состоялась эксгумация очередных останков жертв Смоленской катастрофы. Об этом сообщает польское Радио со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры Эву Бялик.

При этом она не сообщила, кому принадлежат эксгумированные останки. До сих пор было проведено 45 эксгумаций, а до конца года планируется еще 12. В октябре прошлого года прокурор, который проводит расследование причин Смоленской катастрофы, принял решение учредить группу экспертов для проведения вскрытия останков жертв этой катастрофы. Речь идет о проведении эксгумации 83 останков. Тела оставшихся 13 жертв были эксгумированы ранее.

Часть родственников погибших в авиакатастрофе выразили свое несогласие с решением прокуратуры. Они также обратились к Генеральному прокурору с просьбой прекратить процедуру эксгумации, а также подали соответствующую жалобу. Прокурор отклонил жалобу, заявив, что это неприемлемо с точки зрения польского законодательства. Эксгумация останков, проведенная до сих пор, показала случаи замены тел жертв трагедии.

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.