США призвали группировку ХАМАС разоружиться и признать Израиль

Соединённые Штаты призвали палестинскую радикальную группировку ХАМАС разоружиться и признать Израиль. Как заявил спецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, движение должно отказаться от насилия, если оно хочет участвовать в будущем палестинском правительстве.

ХАМАС в ответ обвинила США во вмешательстве в палестинские дела. В руководстве группировкой считают, что заявление Вашингтона сделано под давлением со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В США, Израиле и ряде других стран группировка ХАМАС внесена в списки террористических организаций. В начале октября ХАМАС и движение ФАТХ во главе с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом подписали договор о примирении. Это соглашение призвано начать формирование палестинского правительства национального единства.