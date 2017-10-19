Вот так! И это Собчак

Ее имя впервые начало звучать в новостях еще в конце 90-х – ей приписывали романы с многократно превосходящими ее по возрасту мужчинами, в том числе с будущим кандидатом в президенты и чеченским предпринимателем Умаром Джабраиловым. В 2002 году СМИ написали о том, что неизвестные преступники похитили из ее квартиры брильянтовое колье и другие драгоценности на сумму 18 миллионов рублей. Теперь у нее есть законный супруг, а в соучастии в краже обвиняют уже ее саму. По мнению подавляющего большинства комментаторов в социальных сетях, ее участие в президентских выборах 2018 года является частью плана Владимира Путина, похитившего у россиян надежду на честные конкурентные выборы и пытающегося легитимизировать украденное с помощью выдвижения подконтрольного "либерального кандидата" вместо главного своего оппонента - Алексея Навального. История взлета одной из главных российских звезд шоу-бизнеса и ее хождений в политику и к политикам – в фотогалерее Радио Свобода. Ноябрь 2002 года. Людмила Нарусова и Ксения Собчак на открывшейся в Государственном концертном зале "Россия" IX Неделе высокой моды. В начале нулевых годов и на заре своей карьеры в шоу-бизнесе Ксения Собчак часто появлялась перед камерами в сопровождении матери, которая в том же 2002 году начала свою политическую карьеру: спустя 2 года после смерти мужа она была избрана представителем парламента республики Тува в Совете Федерации.

А вот видео, снятое за 10 лет до этого, в 1992 году:

В 2004 году Ксения Собчак стала соведущей шоу "Дом-2" и уже в этом качестве начала все чаще общаться с известными политиками. На фотографии ниже, сделанной годом позже, в 2005-м, она участвует в торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент аквапарка в чеченском городе Гудермес вместе с Рамзаном Кадыровым, который тогда был первым заместителем председателя правительства Чечни. Вот как описывал эти события "Ежедневный журнал": Поразительная картина – на грязном пустыре останавливается черный "Хаммер". Из него сначала вылезает один боевик с оружием, потом герой России Рамзан Кадыров с оружием, потом другой боевик с оружием, потом вдруг Ксения Собчак в чем-то воздушном. Кадыров широко улыбается, девушка тоже пытается улыбаться, но у нее это получается не здорово. Она нервно оглядывается по сторонам. Голос корреспондента за кадром произносит: "Говорят, что у 1-го вице-премьера Чечни Рамзана Кадырова девять таких "Хаммеров". Тем временем на экране Собчак с Кадыровым берут в руки лопаты и принимаются копать яму. По спине пробегает холодок, мелькает мысль: сейчас из багажника начнут доставать трупы. На самом деле дама московского полусвета и главный чеченский силовик закладывают капсулу с посланием к будущим поколениям на месте, где в ближайшее время канадцы подрядились строить аквапарк. Все это выглядело бы довольно забавно, если не знать, что действие происходит в Гудермесе, второй столице Чечни. За кадром остается мощное оцепление (на которое наверняка и бросала беспокойные взгляды воздушная красавица).

Но все-таки основную часть жизни Ксении Собчак в начале "нулевых" – по крайней мере, для стороннего наблюдателя – составляли овеянные гламуром высоких нефтяных цен светские тусовки. Как, например, эта – вручение наград лучшим паппарацци и светским репортерам в одном из московских клубов в декабре 2005 года:

Первая попытка приблизиться к политической тематике в качестве журналиста, а не звезды шоу-бизнеса, была предпринята Ксенией Собчак в 2010 году, когда она стала ведущей программы "Свобода мысли" на петербургском 5-м канале телевидения. На этом месте она задержалась недолго – источники приписывают ей такую характеристику происходившего в студии: "все свелось к обсуждению проблем ЖКХ". На этом снимке Ксения Собчак запечатлена 5 лет спустя, в более привычном для себя амплуа, на церемонии вручения наград радиостанции "Серебряный дождь". Одну из них, "за противодействие коррупции", получил из рук Ксении Собчак Алексей Навальный. Его недопуск на выборы президента 2018 года теперь многие ставят Собчак в упрек, считая, что она не должна баллотироваться в президенты в отсутствие среди кандидатов одного из главных политических оппонентов Владимира Путина.

Весна 2012-го года запомнилась многим голодовкой кандидата в мэры Астрахани Олега Шеина, протестовавшего против фальсификаций на проигранных им выборах.​ Поддержать Шеина приехала и Ксения Собчак, раздававшая цветы полицейским, которые наводнили улицы этого небольшого российского города для предотвращения массовых акций протеста.

П​о-настоящему массовые протесты в России начались еще в конце предыдущего 2011 года – после сфальсифицированных, по мнению оппозиции, результатов выборов в Государственную Думу. На одном из первых 100-тысячных митингов "За честные выборы" на проспекте Сахарова 24 декабря Собчак и Навальный выступают с одной трибуны. Публика, правда, встречает их выступления по-разному. Собчак освистывают за то, что она призывает не менять власть, а влиять на нее: Самое главное - это влиять на власть, а не бороться за власть. Вся оппозиция, которая существует сегодня, борется за власть, но став властью, мало что может измениться. ... Надо, чтобы мы влияли на власть. Чтобы была партия, за которой можно пойти. Но такого движения нет. Я хочу, чтобы в таком движении были люди независимые, которым я могу верить, не марионетки. Пусть у них не будет лидера, но будут достойные люди – Акунин, Парфенов, Шевчук. Не те, кто хочет гражданской войны и зовут на Кремль. Главное, чтобы мы могли влиять на власть.

Следующие два снимка разделяют всего 6 дней. На первом из них Ксения Собчак и оппозиционный политик Илья Яшин запечатлены 12 июня перед входом в здание Следственного комитета России, куда они явились для дачи показаний по делу о беспорядках на Болотной площади 6-го мая 2012 года. На втором, сделанном 18 июня, Собчак уже выступает на сцене Кремлевского дворца на церемонии вручении премий "Серебряная калоша", вручаемой "за самые сомнительные достижения в области шоу-бизнеса".

Москва, 24 ноября 2011 года, заседание "Координационного совета оппозиции", сформированного во время "болотных протестов". На этом снимке Ксения Собчак сидит слева от журналиста Сергея Пархоменко, который также был избран в Совет. Спустя 6 лет Пархоменко будет говорить о выдвижении Собчак в президенты России так: Я очень не одобряю эту ее затею, я думаю, что затея уже состоялась в той или иной форме. Могут быть какие-то варианты и какие-то подробности ее заявления об этом, при таком условии, при сяком условии, без всяких условий, но мне кажется это решение неправильным. Я много с кем обсуждал это, обычно употребляют неприятное и обидное слово "спойлер". Давайте не будем его употреблять, а будем употреблять более благородное и уважительное слово "соперник". Вот возникает простой вопрос — а если Собчак будет участвовать в выборах, она чей соперник? Она же не соперник Путина, правда? Она не за этим там участвует, чтобы сделать соперником Путина. Она соперник Навального.

После "болотных протестов", в июле 2012 года, с Ксенией Собчак расторгает контракт телеканал "Муз-ТВ", на котором она вела программу "Топ-модель по-русски". Ранее ее отстранили от ведения ежегодной церемонии вручения наград канала - по словам самой Собчак, "из-за звонка сверху". Также Собчак не пригласили вести церемонию вручения наград "Тэфи", якобы из-за того, что в апреле 2012-го года на церемонии вручения еще одной премии, "Ника", она спросила Чулпан Хаматову, почему та поддержала Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента (4 марта он победил на них, набрав более 63% голосов избирателей). Хаматова на вопрос Собчак не ответила.

Неожиданно приобретенная известность в качестве оппозиционного активиста надолго сделала образ Собчак востребованным у тех, кто выступает в политической борьбе на стороне Кремля. На этом фото, сделанном 14 февраля 2015 года, активистка одного из прокремлевских молодежных движений в маске с лицом Ксении Собчак оставляет "валентинку" для посла США в России Джона Теффта у американского посольства в Москве - в знак "любви оппозиции и ее американских кураторов".

Но вернемся в насыщенный более значимыми политическими событиями 2012-й год. В мае, всего через 22 дня после митинга на Болотной площади, закончившегося столкновениями демонстрантов с полицией и "Болотным делом", Ксения Собчак возглавила гламурный журнал SNC. В этом качестве Собчак в декабре того же года снова участвовала в очередной церемонии награждения – на этот литературными премиями журнала "Русский пионер". На фото ниже она фотографирует за кулисами торжества актера Ивана Охлобыстина, который через несколько лет станет ярым противником "либералов", получит паспорт "ДНР" и выразит готовность сражаться против украинской армии с оружием в руках.

Жизнь Ксении Собчак, казалось, вернулась в привычное русло. В мае 2013 года она приехала в Сочи на кинофестиваль "Кинотавр" в качестве исполнительницы одной из главных ролей в фильме "Роман с кокаином". Желтая пресса писала тогда в основном о постельной сцене, в которой Собчак снялась в этой картине: Еще до премьеры появились слухи, что в картине есть постельные сцены с участием героини телеведущей. И ожидания публики в кинозале действительно оправдались. Но, надо отдать должное режиссеру, эротические сцены сняты очень достойно, без перегибов в пошлость.

Выдвижение Ксении Собчак в президенты часто сравнивают с походом в политику бизнесмена Михаила Прохорова. Его тоже называли "спойлером" и "спарринг-партнером" Владимира Путина на выборах 2012 года. На этом фото, сделанном 15 декабря 2013 года, Собчак и Прохоров запечатлены на премьере фильма "Быстрее, чем кролики" в кинотеатре "Октябрь".

У Михаила Прохорова после того, как он исполнил свою роль, с российской политикой не сложилось - несмотря на то, что на выборах он получил не так уж мало, более 7% голосов. Тем не менее, бизнесмен смог сохранить свое состояние и не стать фигурантом уголовного дела, в отличие от другого приятеля Ксении Собчак, режиссера Кирилла Серебреникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. На этом снимке - Серебреников и Собчак на презентации фильма Леонида Парфенова "Русские евреи" в апреле 2016 года.

По словам источника, "близкого к штабу Собчак", предвыборная кампания может обойтись ей в сумму до 1 миллиарда рублей. Сама Собчак, которая сейчас занимает пост главного редактора журнала о моде L'Officiel, пока не раскрыла возможных источников финансирования своего похода в президенты. На фото ниже, сделанном в марте 2017 года - председатель наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаил Фридман (слева), Ксения Собчак и ее муж, актер Максим Виторган (уже обменявшийся резкими высказываниями с приятелем своей жены Евгением Чичваркиным, резко раскритиковавшим планы Собчак участвовать в выборах президента).