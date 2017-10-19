Президент РФ в образе миротворца

Дмитрий Гудков и Владимир Милов о выступлении Владимира Путина на "Валдайском форуме"
Владимир Путин обвинил неназванные "мировые державы" в "двойных стандартах", вмешательстве во внутренние дела демократических государств и агрессивной политике. Он всерьез считает себя миротворцем? В гостях политики Дмитрий Гудков и Владимир Милов. Ведущая Елена Рыковцева
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