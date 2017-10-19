Сторонники Навального выиграли два дела в Пскове по задержаниям 7 октября

Сторонники оппозиционера Алексея Навального выиграли два дела в Пскове по задержаниям на акции 7 октября. Оба процесса – по протоколу активистов Андрея Егорова и Павла Чернова – прекращены за отсутствием состава правонарушения.

На массовом пикете 7 октября в Пскове было задержано семь человек. Полиция уводила в автозак даже за попытки развернуть плакат в поддержку Навального. Координатор штаба Валентин Болдышев был задержан со свернутым баннером в руках.

В суде представители штаба доказывали, что массовый пикет около памятника княгине Ольге следует признать согласованным, поскольку администрация области опоздала с ответом на уведомление. Полиция руководствовалась письмом из управления внутренней политики Псковской области. В документе говорилось, что на Октябрьской площади 7 октября согласована только акция Федерального проекта "Трезвая Россия".

Псковский городской суд встал на сторону активистов Навального, признав, что массовый пикет 7 октября был организован штабом без нарушений.