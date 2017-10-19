Путин: "Присоединение Канады к "акту Магнитского" – это политические игры"

Президент России Владимир Путин заявил, что основатель Hermitage Capital Уильям Браудер десять лет жил в России "в качестве туриста" и уклонялся от налогов. Он добавил, что Браудер заочно осужден в России.

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Путин назвал недавнее присоединение Канады к "акту Магнитского" – неконструктивными политическими играми. По его словам, эта тема используется на Западе для "раздувания антироссийской истерии".

Браудер считает Путина самым богатым человеком в мире. Он оценивает состояние президента России в 200 миллиардов долларов. Браудер заявил, что "самая важная внешнеполитическая задача" Путина – добиться отмены "акта Магнитского". В России бизнесмена обвиняют в финансовых преступлениях.

"Акт Магнитского" назван в память о скончавшемся в московском СИЗО в 2009 году юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ был принят Конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

